Парламентская делегация Беларуси во главе с Андрейченко посетит в конце февраля Швейцарию

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко 27 февраля - 1 марта посетит Швейцарию. Речь об этом шла на встрече спикера с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом, передает корреспондент БЕЛТА.

Посетить страну с официальным визитом Владимира Андрейченко пригласил председатель Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента). "Этот визит позволит значительно углубить сотрудничество стран", - убежден спикер. Причем речь идет не только о парламентском измерении. Председатель Палаты представителей предложил внести в повестку дня вопросы торгово-экономического, кредитно-инвестиционного сотрудничества с возможным выходом на подписание конкретных контрактов.

Владимир Андрейченко

"Мы очень заинтересованы в развитии инвестиционного сотрудничества, привлечении в Беларусь швейцарских инвестиций", - сказал Владимир Андрейченко. По его мнению, перспективным для инвесторов из Швейцарии будет выход на рынок ЕАЭС с высокотехнологичной продукцией, которую можно было бы производить в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", ПВТ, свободных экономических зонах. "Мы ждем инвесторов из Швейцарии и готовы предоставить им соответствующие условия для работы", - подчеркнул председатель Палаты представителей. Спикер обратил внимание, что этому будут способствовать и принятые в конце года в Беларуси декреты Президента "О развитии предпринимательства" и "О развитии цифровой экономики". Пока на территории Беларуси работает 118 компаний со швейцарским капиталом, более 50 совместных предприятий.

В свою очередь Клод Альтерматт отметил, что стимулом для развития двусторонних отношений стала летняя сессия ПА ОБСЕ, которая прошла в этом году в Минске. После нее очень многие парламентарии из Швейцарии выразили заинтересованность в активизации сотрудничества по различным направлениям.

Владимир Андрейченко и Клод Альтерматт

Во время встречи подчеркивалось, что в двусторонней повестке дня отсутствуют проблемные вопросы, которые препятствовали бы сотрудничеству стран. В последнее время на системную основу вышли межпарламентские контакты. Так, в парламенте Беларуси работает группа дружбы с Федеральным собранием Швейцарии. Белорусские парламентарии с удовлетворением восприняли информацию о создании в этом году такой же группы в парламенте Швейцарии. Она появилась впервые за 25 лет со дня установления дипотношений между странами. Кроме того, парламентарии Беларуси и Швейцарии активизировали сотрудничество на международных площадках, в том числе в ПА ОБСЕ, Межпарламентском союзе.-0-