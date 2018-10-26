Парламентская делегация Казахстана посетит Беларусь с официальным визитом

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым посетит Беларусь с официальным визитом с 30 октября по 1 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

В первый день состоится встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с председателем Сената Парламента Республики Казахстан. 31 октября с парламентской делегацией Казахстана встретится председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Во время визита в Минск Касым-Жомарт Токаев примет участие во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.-0-