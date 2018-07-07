7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Латвии 9-11 июля посетит Беларусь с официальным визитом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

Возглавит делегацию председатель Комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма Латвийской Республики Айнарс Латковскис.

Планируется, что во время визита латвийская делегация проведет встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Валентином Михневичем, а также руководителями силовых ведомств Беларуси.

Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. В центре внимания будут торгово-экономический блок, вопросы безопасности, борьбы с коррупцией, регулирования приграничного и таможенного контроля.-0-