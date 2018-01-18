18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Республики Корея посетит Беларусь 20-23 января, сообщили БЕЛТА в Палате представителей.

Делегацию возглавит заместитель председателя комиссии по наземной инфраструктуре и транспорту Ли Вон Ук. Он также руководит созданной в Национальной ассамблее Республики Корея парламентской группой по сотрудничеству с Беларусью.

Планируется, что делегация встретится с руководством Палаты представителей, рабочей группой Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Республики Корея. В программе визита также встречи в Совете Республики, с руководством Министерства связи и информатизации.

Кроме того, ожидается, что парламентарии посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", замковый комплекс "Мир", встретятся с представителями диаспоры Республики Корея в Беларуси.-0-