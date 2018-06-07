Парламентская делегация Узбекистана посетит Беларусь 11-14 июня

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым 11-14 июня посетит Беларусь с официальным визитом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Парламентская делегация встретится с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. "Будет подписан меморандум о сотрудничестве между Советом Республики и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана", - проинформировали в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

В программе визита также круглый стол с участием представителей бизнес-кругов и руководителей верхних палат парламентов Беларуси и Узбекистана. Кроме того, запланирована встреча делегации с руководством ПВТ.-0-