28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские группы дружбы Беларуси и Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Швейцарии.

В Швейцарии с официальным визитом находится делегация Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Состоялась встреча с сопредседателем парламентской группы дружбы Швейцария-Беларусь - главой комитета по внешней политике Совета кантонов Филиппо Ломбарди, главой комитета по финансам Национального совета Маргарет Кинер Неллен, а также депутатами Национального совета Андреасом Эби и Хьюго Хильтпольдом. "Во время этой встречи подписан меморандум о взаимопонимании между парламентскими группами дружбы Беларуси и Швейцарии, представляющий собой своего рода декларацию о намерениях", - пояснили в посольстве.

Кроме того, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и белорусская делегация встретились с президентом Национального совета Швейцарии Домиником де Бюманом.

Как сообщалось, визит парламентской делегации Беларуси в Швейцарию проходит с 27 февраля по 1 марта, запланирован ряд двусторонних встреч. Обсуждаются вопросы развития белорусско-швейцарского межпарламентского сотрудничества в двустороннем формате и в международных организациях. Помимо парламентской составляющей повестка встреч сфокусирована на аспектах, связанных с углублением торгово-экономических, кредитно-инвестиционных и гуманитарных связей, реализации проектов в области сельскохозяйственной кооперации.

Этот официальный визит стал первым в истории белорусско-швейцарских межпарламентских отношений.-0-

Фото белорусского посольства в Швейцарии