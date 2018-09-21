Парламентское собрание Союза Беларуси и России рассчитывает получить статус наблюдателя в ПАРЛАТИНО

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России рассчитывает получить статус наблюдателя в Латиноамериканском парламенте (ПАРЛАТИНО). Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос обсуждался на встрече вице-спикера с делегацией ПАРЛАТИНО во главе с его председателем Элиасом Кастильо.

По словам Болеслава Пирштука, союзные парламентарии вышли с ходатайством, чтобы Парламентское собрание Союза Беларуси и России стало коллективным членом ПАРЛАТИНО со статусом наблюдателя. "Считаю, что это будет хорошим, серьезным усилением наших позиций, - сказал он. - Мы должны реализовать это в текущем году". Таким образом, Беларусь и Россия стремятся в том числе, привлечь латиноамериканских партнеров на рынок ЕАЭС.

В Минске в 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием и ПАРЛАТИНО, в соответствии с которым белорусскому парламенту был предоставлен статус постоянного наблюдателя. Нынешний визит столь представительной делегации Латиноамериканского парламента в Беларуси расценивают как хороший сигнал к тому, что отношения приобретут новую динамику.

Во время переговоров в Палате представителей стороны определили спектр направлений, интересующих партнеров из стран Латинской Америки. "Очень интересны для них белорусская техника, сельское хозяйство, сотрудничество в здравоохранении", - рассказал Болеслав Пирштук.

Элиас Кастильо в свою очередь отметил, что делегация ПАРЛАТИНО приехала в Беларусь для того, чтобы обсудить точки роста сотрудничества, обменяться опытом. Так, парламентарии из Латинской Америки хотели бы ознакомиться с промышленным развитием страны. Для этого они посетят ряд предприятий.

"Мы хотели бы также подшлифовать межпарламентское соглашение для более активного развития отношений между Беларусью и Латиноамериканским парламентом, - добавил он. - Отношения между парламентариями должны выстраиваться более активно. Это будет способствовать росту экономики".

Латиноамериканский парламент учрежден 10 декабря 1964 года в Лиме (Перу). Целью создания ПАРЛАТИНО явилось содействие гармонизации законодательства латиноамериканских стран в таких областях, как образование, здравоохранение, защита окружающей среды и борьба с наркобизнесом.-0-