Партнерские связи на межрегиональном уровне между Беларусью и Чехией расширяются - Макей

8 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Партнерские связи на межрегиональном уровне между Беларусью и Чехией расширяются. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в поздравительном послании заместителю председателя правительства, министру иностранных дел Чешской Республики Мартину Стропницкому в связи с 25-летием установления белорусско-чешских дипломатических отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Владимир Макей подчеркнул, что между странами поступательно развивается торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Успешно расширяются контакты между деловыми кругами. Глава ведомства выразил надежду на дальнейшее укрепление позитивной динамики белорусско-чешских отношений, продолжение регулярного диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия.

В ответном послании Мартин Стропницкий заверил, что Чешская Республика заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений.-0-