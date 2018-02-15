15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Переговоры экспертов по белорусско-российскому соглашению о признании виз продолжаются. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переговоры экспертов идут в настоящее время. Работа продолжается", - подчеркнул Дмитрий Мирончик.

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