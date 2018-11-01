Переговоры по сербско-косовскому конфликту прошли в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по урегулированию сербско-косовского конфликта прошли на минской площадке в ходе проведения в белорусской столице встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил журналистам председатель конференции Вольфганг Ишингер, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что среди участников встречи в Минске присутствуют премьер-министр Сербии Ана Брнабич и косовский лидер Хашим Тачи. "Вчера они обсуждали, что необходимо продолжать переговорный процесс для того, чтобы достичь соглашения по существующему конфликту", - рассказал председатель конференции.

По его словам, это не простое направление деятельности. "Как человек, непосредственно вовлеченный в переговорный процесс по Косово, я имею представление, насколько тяжело этот вопрос может развиваться.

И поэтому очень важно, что представители обеих сторон обратились с просьбой более активной помощи международного сообщества для того, чтобы достичь окончательного урегулирования конфликта и взаимного признания", - заявил Вольфганг Ишингер.

Председатель Мюнхенской конференции уточнил, что переговоры по данной теме проводятся на двустороннем уровне с участием верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая обладает мандатом ООН на оказание помощи переговорщикам.

"Мы стараемся делать все возможное, чтобы этот переговорный процесс двигался в правильном направлении", - добавил Вольфганг Ишингер.-0-