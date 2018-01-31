Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины начались в Минске

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочие подгруппы приступают к переговорам в Минске накануне встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Позже традиционно состоится заседание участников контактной группы.

После предыдущего заседания, которое прошло 18 января, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что трехсторонняя контактная группа остается единственным постоянным форматом по урегулированию конфликта на востоке Украины. Дипломат выразил надежду, что 2018 год станет решающим для воплощения минских соглашений.

По итогам состоявшихся 18 января переговоров рабочая группа по гуманитарным вопросам оценила опыт обмена удерживаемыми 27 декабря 2017 года. Также группа обсуждала и следующие шаги в этом деле. Подгруппа по безопасности отметила значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня во время прошедших праздников. Участники экономической подгруппы продолжили обсуждение оплаты за водоснабжение в системах "Карбонит". Политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов, связанных с имплементацией формулы Штайнмайера. Кроме того, шла дискуссия о принятом Верховной радой законе о реинтеграции Донбасса.-0-