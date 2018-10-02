Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины проходят в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины начался в Минске, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - проинформировали в МИД. Позже должно пройти заседание ТКГ.

По итогам предыдущих переговоров, которые состоялись в белорусской столице 19 сентября, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что координатор рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам от ОБСЕ, посол Тони Фриш посетил 11 мест содержания удерживаемых лиц в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте. Там он встретился с 36 удерживаемыми, в том числе с пятью, не связанными с конфликтом.

Отмечалось, что зона конфликта стала одной из наиболее заминированных территорий в мире. В этой связи координатор рабочей группы ТКГ по безопасности, посол Эртугрул Апакан подчеркнул важность гуманитарного разминирования и системного подхода к нему, проинформировал Мартин Сайдик. Также он отметил важность того, что был закончен первый этап восстановительных работ на поврежденном участке Южнодонбасского водовода в промышленной зоне Авдеевка.-0-