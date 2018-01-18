Переговоры ТКГ по Украине проходят в Минске

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое в 2018 году заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На предыдущем заседании контактной группы, которое состоялось в конце 2017 года, приоритетными были вопросы безопасности, соблюдения режима прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами. Участники переговоров приняли соответствующее заявление. Кроме того, была выражена общая приверженность выполнению минских соглашений.

Участники экономической подгруппы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения и возможности погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Политическая подгруппа обсуждала модальности формулы Штайнмайера и ее будущей имплементации.-0-