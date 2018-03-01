Перспективы белорусско-эстонских отношений в ключевых сферах обсуждены в Таллине

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы белорусско-эстонских отношений в ключевых сферах обсуждены на очередном раунде межмидовских консультаций, который состоялся сегодня в Таллине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, эстонскую - заместитель генерального секретаря МИД Пауль Теэсалу.
Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-эстонских отношений в политической и торгово-экономической сферах, развитие сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, проблематику реализации инициативы ЕС "Восточное партнерство", взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.-0-
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