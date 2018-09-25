Перспективы укрепления отношений со странами Европы и Ближнего Востока обсуждены в МИД Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы укрепления отношений со странами Европы и Ближнего Востока обсуждены 24 сентября в МИД Беларуси во время вручения копий верительных грамот послами Португалии, Боснии и Герцеговины, Иордании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Послы, которые начинают свою дипломатическую миссию в Беларуси, встретились с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. На переговорах с Чрезвычайным и Полномочным Послом Португалии в России и Беларуси (по совместительству) Паулу Визеу Пинейру обсуждались состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе в экономической сфере. Стороны выразили взаимную заинтересованность в укреплении отношений между Беларусью и Португалией, проинформировали в пресс-службе МИД.

Посол Португалии вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси Посол встретился с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. На переговорах обсуждались состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по ряду направлений.

Перспективные направления двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес, рассматривались на встрече замминистра с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боснии и Герцеговины в России и Беларуси (по совместительству) Мустафой Муезиновичем. Дипломаты констатировали высокий уровень развития межмидовского диалога. Особое внимание было уделено расширению экономического взаимодействия.

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Иордании в России и Беларуси (по совместительству) Амджадом Оде Адайле замминистра выразил надежду на активный вклад дипломата в активизацию сотрудничества. Обсудив его состояние и перспективы, стороны подтвердили заинтересованность и готовность к активизации политического диалога на высоком уровне, согласились с необходимостью дальнейшего укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений, отметили в МИД. Кроме того, участники встречи договорились продолжить работу по согласованию сроков проведения заседания белорусско-иорданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.-0-

Беларусь и Иордания подтверждают готовность к активизации политического диалога на высоком уровне Посол Иордании вместе с главами других иностранных дипмиссий вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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