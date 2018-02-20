Первое заседание белорусско-алжирской комиссии пройдет в этом году в Алжире

20 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первое заседание совместной белорусско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Алжире до конца года. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель по итогам встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Абделькадер Мессахель подчеркнул конструктивность состоявшихся сегодня в Минске встреч и переговоров. Главы внешнеполитических ведомств подписали соглашение о создании комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов. По словам алжирского министра, это только небольшая часть договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. В ближайшее время, как планируется, будут согласованы белорусской и алжирской стороной другие документы, направленные на расширение сотрудничества, в том числе в таких сферах, как наука и технологии, культура. Абделькадер Мессахель убежден, что некоторые из этих документов можно будет подписать во время ответного визита Владимира Макея в Алжир.

По его словам, во время переговоров в белорусском МИД шла речь об обмене делегациями на выставках. В частности, алжирская делегация намерена принять участие в предстоящей летом в Минске выставке "Белагро". В свою очередь белорусские предприятия приглашены на выставки, которые проходят в Алжире.

Глава алжирского внешнеполитического ведомства также отметил важность взаимодействия между торгово-промышленными палатами двух стран, которые строятся на базе уже подписанного соглашения. Они должны чаще встречаться, считает Абделькадер Мессахель.

Он также обратил внимание на продолжение практики межмидовских консультаций, сотрудничество в рамках международных организаций.

Достигнутые между Беларусью и Алжиром договоренности "не должны оставаться на бумаге, а должны подкрепляться конкретными шагами", убежден Абделькадер Мессахель.-0-