Первые в истории белорусско-кипрских отношений межмидовские консультации проходят 18-19 января

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко находится с визитом на Кипре, где 18-19 января проходят первые в истории двусторонних отношений консультации между внешнеполитическими ведомствами обеих стран. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
Запланированы встречи Олега Кравченко с руководством МИД Кипра, Палаты представителей, Кипрской торгово-промышленной палаты.
Практические вопросы, связанные с повседневным представлением интересов страны, защитой и оказанием содействия белорусским гражданам на Кипре, будут обсуждены с почетным консулом Беларуси в стране.
Дмитрий Мирончик отметил, что Кипр является одним из основных партнеров Беларуси в инвестиционной сфере. На 1 октября 2017 года объем инвестиций из этого государства в белорусскую экономику составил $2,12 млрд.-0-
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