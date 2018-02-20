Первый заместитель Генерального секретаря ООН посетит Беларусь с рабочим визитом

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед сегодня прибывает в Минск, где 21 февраля примет участие в Региональном форуме национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Помимо форума в программе визита почетной гостьи запланированы официальные встречи и иные мероприятия. В частности, 20 февраля Амина Мохаммед встретится с председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем и его заместителем, национальным координатором по достижению ЦУР Марианной Щеткиной. Предусмотрено посещение Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, общение с представителями молодежи Беларуси. Также на второй день визита намечены встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Беларусь инициировала проведение 21-22 февраля форума для налаживания практического сотрудничества представителей стран, которые отвечают за работу по достижению глобальных Целей устойчивого развития на национальном уровне. Ожидается участие 54 высоких представителей международных организаций и различных агентств, органов и учреждений ООН (ЮНИДО, ФАО, ЮНКТАД, ЮНЭЙДС), руководство Всемирного банка, ЕБРР, а также Евразийской экономической комиссии. В целом Региональный форум национальных координаторов в Минске соберет делегации из более 50 стран. Участники обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы на пути к выполнению Повестки-2030. Главная цель встречи - создание региональной сети национальных координаторов по ЦУР.

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.-0-