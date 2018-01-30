Первый заместитель генсекретаря ООН планирует посетить региональный форум координаторов ЦУР в Минске

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель генсекретаря ООН Амина Мохаммед планирует посетить региональный форум координаторов по Целям устойчивого развития (ЦУР), который пройдет в Минске 21-22 февраля. Подготовка визита обсуждалась на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса и Амины Моххамед, которая состоялась во время визита белорусской делегации в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где открылась 56-я сессия Комиссии ООН социального развития (КСР), сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Предстоящий региональный форум координаторов ЦУР позволит участникам региона Европы и СНГ лучше понять общие проблемы на пути реализации целей и внесет важный вклад в глобальные усилия по выполнению Повестки в области устойчивого развития до 2030 года.

Амина Моххамед высоко оценила деятельность Беларуси по достижению ЦУР, особо отметив вовлечение всех заинтересованных сторон в эту работу. Она заверила в активной поддержке со стороны ООН этого процесса.

Кроме того, затрагивалась тема стран со средним уровнем дохода в контексте важности таких стран для выполнения Повестки-2030.

Андрей Дапкюнас также провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Владимиром Воронковым. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и новых вызовах в области борьбы с терроризмом. Замминистра проинформировал Владимира Воронкова о белорусских инициативах по борьбе с терроризмом в международных организациях, пригласил его к участию в планируемом в октябре 2018 года в Беларуси мероприятии по линии ОБСЕ относительно борьбы с кибертерроризмом.

Владимир Воронков рассказал о процессе формирования контртеррористического управления ООН, а также о ближайших планах, включая проведение первого в истории ООН саммита глав контртеррористических органов государств - членов ООН в июне 2018 года.

Заместитель генерального секретаря ООН высоко оценил усилия Беларуси в области борьбы с терроризмом, выразил готовность к дальнейшему взаимодействию, в том числе проведению совместных мероприятий в области борьбы с терроризмом в киберпространстве.

Комиссия ООН социального развития занимается вопросами сокращения бедности, социального неравенства, а также продвижением международной политики построения социальной справедливости в отношении наиболее уязвимых слоев населения. Беларусь избрана в состав КСР на 2016-2020 годы. 56-я сессия КСР продолжит работу до 7 февраля.-0-