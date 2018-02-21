Первый заместитель Генсекретаря ООН высоко оценивает начало реализации Беларусью ЦУР

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед и национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина

21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед сегодня на встрече с журналистами высоко оценила начало реализации Беларусью Целей устойчивого развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь начала с хорошего уровня - вы реализовали Цели развития тысячелетия. Инициатива, предпринимаемая правительством страны, - это то лидерство, которое нас радует", - сказала Амина Мохаммед.

Она считает важным, чтобы при реализации Целей устойчивого развития удалось дойти буквально до каждого гражданина. По ее мнению, в основе всех вопросов, в том числе развития здравоохранения, искоренения бедности, лежит экономика. "Мы хотим создать мир, который будет лучше. А это также невозможно без решения вопросов охраны окружающей среды", - заметила Амина Мохаммед. Первый заместитель Генерального секретаря ООН обратила внимание на тот факт, что для осуществления работы в указанных направлениях необходимы долгосрочные инвестиции. "Мы услышим многие идеи, касающиеся решения данных вопросов", - уверена она.

Как считает Амина Мохаммед, в современных условиях для всех стран мира очень важным является избежать конфликтов и обеспечивать достойные условия жизни людей. "Надо больше внимания обращать на уязвимые слои населения", - убеждена она.

Первый заместитель Генсека ООН подчеркнула, что в Беларуси она увидела много хороших инициатив. По ее мнению, республика вдохновляет своими идеями и другие страны на решение вопросов, связанных с реализацией ЦУР.-0-