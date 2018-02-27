Петришенко и замглавы Совета Федерации обсудили подготовку к V Форуму регионов Беларуси и России

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко встретился с вице-спикером Совета Федерации Федерального собрания РФ председателем российского оргкомитета по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России Юрием Воробьевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, - отметили в посольстве. - Особое внимание было уделено подготовке V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве в сентябре 2018 года. Было отмечено, что в целом согласован проект программы форума. Постоянными комиссиями Совета Республики Национального собрания Беларуси и профильными комитетами Совета Федерации организована совместная работа по подготовке его пленарного и секционных заседаний, других мероприятий".

Обсуждались также вопросы российско-белорусского сотрудничества по линии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству.-0-