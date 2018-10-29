Пирштук: расширение отношений с Европарламентом и ЕС - приоритетная задача для Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение отношений с Европарламентом и Евросоюзом - приоритетная задача для Беларуси, заявил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук во время встречи с делегацией Европейского парламента во главе с руководителем делегации Европарламента по связям с Беларусью Богданом Здроевским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Расширение и углубление отношений с Европарламентом и Евросоюзом является нашей приоритетной задачей. У нас много общих целей и интересов, прежде всего в укреплении безопасности, экономического роста, в защите прав и интересов наших граждан", - сказал Болеслав Пирштук.

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