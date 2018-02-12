План подготовки законопроектов на 2018 год утвержден в Беларуси

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План подготовки (участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами госуправления на 2018 год утвержден постановлением Совета Министров №111 от 9 февраля 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Всего в плане значится 44 законопроекта. Предусматривается подготовить проекты законов в сфере законодательства о труде, соцзащите, социальном страховании, здравоохранении, финансово-кредитной системе, предпринимательской, хозяйственной (экономической) деятельности, об информации, обороне, национальной безопасности и др.

Республиканским органам госуправления поручено обеспечить своевременную и качественную подготовку законопроектов (концепций законопроектов), предусмотренных планом, их согласование с заинтересованными и представление в правительство в указанные сроки.

При подготовке законопроектов Национальным центром законодательства и правовых исследований госорганам необходимо принимать меры по организации их подготовки, определять цели, задачи их принятия, содержание, совместно с НЦЗПИ определять объем работ и направление этой деятельности, а также обеспечивать участие своих работников в подготовке законопроектов.-0-