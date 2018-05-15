Платформа статотчетности по показателям ЦУР в Беларуси будет готова к концу 2018 года

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная платформа по представлению статистической отчетности по показателям Целей устойчивого развития будет завершена в Беларуси до конца 2018 года. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич во время круглого стола "Партнерство при формировании и применении индикаторов достижения Целей устойчивого развития" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Платформа станет основным инструментом для мониторинга и распространения данных об индикаторах ЦУР: будет обеспечивать сбор, хранение и защиту информации, распространение данных и метаданных. "Сегодня мы уже завершаем формирование национальной системы показателей. По всем тем из них, которые заявлены как доступные, на сайте Белстата до появления национальной платформы отчетности представлена отдельная база, - сказала Елена Кухаревич. - К 1 августа мы обеспечим проверку информации, которая помещена в глобальной базе данных ООН, на соответствие национальным данным, чтобы устранить расхождения. Платформа будет завершена к концу 2018 года и интегрирована всеми государственными информресурсами".

Национальный перечень сегодня включает 255 показателей, из них 131 показатель соответствует глобальному перечню и 94 показателя дополнены или заменены косвенными (так называемыми прокси). "Хотя 75% доступности данных по показателям ЦУР на этом этапе - очень высокий показатель для страны, но есть еще пробелы. По недоступным показателям в Белстате разработана стратегия развития государственной статистики до 2022 года, в которую включены мероприятия по ликвидации пробелов в данных", - добавила Елена Кухаревич.

Она отметила, что сегодня проводятся значимые для страны обследования. "Стартовала и в июле завершится работа по оценке положения лиц с ограниченными врозможностями. В прошлом году был внедрен вспомогательный учет туризма в статистическую практику. Эта масштабная работа позволит "закрыть" два индикатора, в том числе обеспечит рассчет доли туризма в ВВП страны. Проводится шестой раунд масштабного кластерного обследования по оценке положения детей и женщин, внедрение в статистическую практику природно-экономического учета, что тоже позволит закрыть ряд показателей по достижению ЦУР", - привела примеры спикер.

Производителями данных по показателям ЦУР определены 26 государственных органов и организаций, а ключевым является сам Белстат. Их общая задача - определить пороговые значения целевых показателей для страны и разрабатывать новые государственные программы, стратегии и планы, актуализировать действующие программы с учетом глобальных целей и индикаторов.

С 1 января 2016 года Белстат активно подключился к организации мониторинга Целей устойчивого развития Беларуси. В тесном сотрудничестве с различными ведомствами сформирована дорожная карта для мониторинга достижения ЦУР. Это стратегический документ, состоящий из 6 основных разделов, предусматривающих создание механизмов для сотрудничества, представление отчетности по показателям ЦУР, наращивание потенциала и распространение статистики по Целям устойчивого развития.-0-