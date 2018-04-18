По датам проведения Высшего госсовета Союзного государства и союзного Совмина идут интенсивные консультации - Рапота

18 апреля, Тверская область /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. По датам проведения Высшего государственного совета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства идут интенсивные консультации. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Определенности пока нет, но идут интенсивные консультации по поводу как раз определения дат, - сказал Григорий Рапота. - Мы уже поставили эти вопросы перед правительствами, президентам тоже было мое обращение с тем, чтобы как-то определиться. Работа идет, административные аппараты работают. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем даты".

Беседа белорусских и российских журналистов с Григорием Рапотой состоялась в Тверской области во время экспертно-медийного тура "Дача "Чайка" художника Витольда Белыницкого-Бирули", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-