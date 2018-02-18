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Почти 35% избирателей проголосовали досрочно на местных выборах в Беларуси

Политика 18.02.2018 | 09:06
Выборы депутатов в местные Советы Новости сюжета Выборы депутатов в местные Советы
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 35% избирателей проголосовали досрочно на местных выборах в Беларуси, сообщила сегодня журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным избирательных комиссий, досрочно на местных выборах в Беларуси проголосовали 34,95% внесенных в списки избирателей, проинформировала Лидия Ермошина.

Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков открылись в штатном режиме. Они будут работать с 8.00 до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-

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Теги
выборы в Беларуси, Ермошина, местные выборы
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