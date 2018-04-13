Подготовку белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз обсудят 18-19 апреля в Москве

13 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подготовка белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз будет обсуждаться 18-19 апреля в Москве на площадке МВД России на заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Будут обсуждены наиболее проблемные вопросы миграционного регулирования, в частности, ход выполнения плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на 2017-2020 годы, подготовка проектов международных договоров в этой сфере, в том числе подготовка соглашения о взаимном признании виз, - отметили в Постоянном комитете. - Кроме того, стороны обменяются информацией о произошедших изменениях в законодательстве Беларуси и России, в том числе в области правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства".

Межгосударственная межведомственная рабочая группу по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики выполняет функции консолидирующего органа в вопросах совершенствования миграционной политики. В состав рабочей группы входят представители заинтересованных министерств и ведомств Беларуси и России, а также Постоянного комитета Союзного государства.-0-