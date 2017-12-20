Подгруппы ТКГ по Украине проводят переговоры в Минске

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подгруппы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине проводят переговоры в Минске. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

На предыдущем заседании, которое прошло в Минске 5 декабря, участники переговоров вновь подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. Рабочая группа по безопасности обсудила вопросы, связанные с разведением сил и средств и отводом тяжелого вооружения. В центре внимания гуманитарной подгруппы была тематика обмена удерживаемыми лицами. Она обсудила некоторые технические вопросы. Стороны не определили дату обмена, однако обязались совершить его до новогодних и рождественских праздников.-0-