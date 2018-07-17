Подвижки в отношениях России и США пойдут на пользу и Беларуси - Рахманов

17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Положительные изменения во взаимоотношениях России и США, а также странами Западной Европы пойдут на пользу и Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, комментируя итоги встречи 16 июля президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

"Если по итогам встречи в Хельсинки будут какие-то подвижки и это положительно скажется на развитии отношений России с Западом и США, то это будет на пользу и Беларуси", - считает Сергей Рахманов. Это обусловлено стратегическим уровнем отношений между Беларусью и Россией, структурой экономик двух стран, которые завязаны друг на друга. По его словам, взаимодействие с Россией имеет для Беларуси принципиальное значение, но и Беларусь для Российской Федерации не просто политический союзник, а партнер, который может в значительной степени помогать обеспечивать экономическую безопасность России. Поэтому положение в России отражается на ситуации в Беларуси, отметил сенатор.

В Витебске Сергей Рахманов принимает участие в расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.-0-