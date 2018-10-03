Политический диалог между Беларусью и ФРГ вышел на качественно новый уровень - Кравченко

3 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Политический диалог между Беларусью и ФРГ вышел на качественно новый уровень. Такую точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на мероприятии по случаю национального праздника ФРГ - Дня германского единства, передает корреспондент БЕЛТА.

"С первых дней независимости Беларуси мы рассматриваем объединенную Германию как одного из наиважнейших зарубежных партнеров нашей страны, - заявил Олег Кравченко. - Тем более приятно констатировать, что за последний год позитивная динамика развития белорусско-германских отношений не просто укрепилась - политический диалог между нашими странами вышел на качественно новый уровень".

Замминистра пояснил, что в первую очередь имеет в виду действительно знаковое событие - первый в истории отношений Беларуси и Германии визит руководителя германского государства, Федерального Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Беларусь, который состоялся 29 июня. "Германский лидер не только провел плодотворные переговоры с Президентом Беларуси, во время которых был достигнут ряд конкретных договоренностей, но и принял участие в церемонии открытия второй очереди мемориального комплекса "Тростенец". Выступление Федерального президента на месте массового уничтожения десятков тысяч невинных жертв нацизма из Беларуси и других стран Европы ярко подтвердило ответственное отношение сегодняшней Германии к сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны, ее стремление сделать все возможное, чтобы уроки этой войны остались гарантией сохранения мира и безопасности сегодня и в будущем. Этот визит, безусловно, стал важным вкладом в дело исторического примирения между народами наших стран, придал серьезный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях", - подчеркнул Олег Кравченко.

Он также напомнил о визите в Беларусь вице-канцлера, федерального министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в ноябре минувшего года, который был принят Президентом Беларуси, а также выступил на юбилейном "Минском форуме".

"Мы удовлетворены успешным развитием двусторонних контактов между парламентами наших стран, эффективным взаимодействием внешнеполитических ведомств, увеличением количества визитов и информационных поездок на самых разных уровнях и в самых разных областях, - продолжил замглавы внешнеполитического ведомства. - Все больше известных и авторитетных германских структур высказывают заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной. Так, в этом году мы заметно активизировали взаимодействие с Мюнхенской конференцией по безопасности, работаем над подготовкой совместного крупного мероприятия. Продолжается конструктивная работа с германскими политическими фондами".

Беларусь и Германия тесно взаимодействуют в рамках международных организаций. "Наши страны объединяет приверженность целям поддержки безопасности, мира и стабильности в регионе", - заметил Олег Кравченко.

Он обратил внимание на подъем и в области экономического сотрудничества. Так, хорошими темпами растет объем взаимной торговли товарами и услугами, заметно увеличились инвестиции из Германии в белорусскую экономику.

Солидные германские компании создают в Беларуси свои производственные площадки, в том числе в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Германский концерн "Дуйспорт" вошел в состав акционеров компании по развитию парка.

Олег Кравченко выразил мнение, что неоценимое значения для развития белорусско-германских отношений имеет и народная дипломатия. Это и побратимские связи между городами, и активная деятельность сотен гуманитарных, чернобыльских инициатив, и культурные, образовательные, молодежные обмены, реализация многочисленных совместных проектов, в том числе для сохранения исторической памяти о трагедии Второй мировой войны.

"МИД Беларуси будет и в дальнейшем содействовать расширению таких исключительно важных связей", - заверил замминистра. Он выразил особую благодарность Чрезвычайному и Полномочному послу ФРГ в Беларуси Петеру Деттмару за успешное продуктивное взаимодействие, за его заметную роль в позитивных тенденциях белорусско-германского сотрудничества.

Петер Деттмар в свою очередь отметил важность Дня германского единства для народа страны. "Мы один народ - говорят теперь немцы", - подчеркнул дипломат. Касаясь белорусско-германского взаимодействия, он отметил разноплановость этих отношений. Посол также обратил внимание на исключительную важность первого визита в Беларусь Федерального Президента ФРГ, который состоялся по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Посол также считает, что сохранение памяти о уроках Второй мировой войны будет всегда иметь огромное значение. "Необходимо знать, что было в прошлом, чтобы понять, что будет в будущем", - отметил он. Глава дипломатической миссии особое внимание акцентировал на вопросах примирения и взаимопонимания. "Важно счастливое общее будущее в условиях мира и безопасности", - резюмировал Петер Деттмар.-0-