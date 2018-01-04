Политический и экономический диалог Беларуси со странами СНГ в 2017 году заметно активизировался

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Политический диалог Беларуси с Украиной в 2017 году заметно активизировался. Это отмечается в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

"Обмен официальными визитами на высшем уровне (26 апреля и 20-21 июля) обеспечил поддержание конструктивного характера отношений, поступательное развитие торгово-экономического партнерства и межрегионального сотрудничества, - говорится в документе. - Принимая во внимание сложную ситуацию на востоке Украины, Беларусь оказала гуманитарную помощь населению, находящемуся по обе стороны разграничительной линии".

Взаимодействие с Казахстаном было насыщено контактами между главами государств, правительств и парламентов. Подписанный в ходе официального визита Нурсултана Назарбаева в Беларусь (29 ноября) межгосударственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года нацелен на реализацию качественно нового этапа в двусторонних отношениях, предполагающего взаимное проникновение капиталов с упором на инновации и высокие технологии.

8-9 июня во время саммита ШОС Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане. Во время "ЭКСПО-2017" проведены многоотраслевая выставка "Made in Belarus. Astana" и Белорусско-казахстанский деловой форум, в открытии которых участвовал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Продуктивно развивалось белорусско-туркменское сотрудничество. Во время официального визита главы белорусского государства в Туркменистан (29-31 марта) дан старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината - крупнейшего проекта, реализованного Беларусью за рубежом.

Поддержанию высокой динамики белорусско-молдавского диалога способствовали визиты в Беларусь президента (12-14 июля) и премьер-министра (6-7 июня) Республики Молдова, их двусторонние встречи с главой белорусского государства в рамках международных мероприятий.

Наращивание белорусско-грузинского взаимодействия было подкреплено официальными визитами в Беларусь президента (1-2 марта), спикера парламента (20-22 ноября), главы внешнеполитического ведомства Грузии (4-5 сентября), проведением первых в истории Дней культуры Беларуси в Грузии (15-17 ноября).

Заметно повысилась динамика белорусско-узбекского партнерства. Активный диалог на высшем и высоком уровнях способствовал расширению спектра сотрудничества, реализации проектов в области промышленной кооперации. Принятое руководством Узбекистана решение об открытии посольства в Минске подтвердило заинтересованность в налаживании полноформатного двустороннего сотрудничества.

Важными шагами в развитии белорусско-таджикских отношений стали проведение визита в Беларусь Президента Эмомали Рахмона (1 декабря) и открытие в Таджикистане первого сборочного производства белорусской техники.

В обзоре отмечается также, что в конструктивном русле развивалось белорусско-азербайджанское партнерство. На интеграционных площадках осуществлялся продуктивный диалог на высоком уровне с Арменией и Кыргызстаном.

В течение года проведены восемь заседаний межправительственных комиссий со странами региона, из них пять - с участием заместителей премьер-министра Беларуси.-0-