26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша настроена на выстраивание политики добрососедства с Беларусью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей по итогам встречи вице-спикера Болеслава Пирштука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским.
На встрече обсуждались вопросы белорусско-польского взаимодействия по парламентской линии, развития торгово-экономического сотрудничества. Болеслав Пирштук рассказал об усилиях Беларуси по развитию туристического потенциала и принятом решении об увеличении срока безвизового пребывания иностранцев до 30 суток. "Артур Михальский в свою очередь акцентировал внимание на важности выстраивания политики добрососедства и исключения элемента недоверия из отношений между двумя странами. Он отметил значимость решения белорусской стороны по расширению безвизового режима для развития контактов между людьми", - проинформировали в пресс-службе.
Стороны обсудили также перспективы торгово-экономического сотрудничества с учетом большого потенциала для роста товарооборота между Беларусью и Польшей. Затрагивались дальнейшие шаги для расширения межпарламентского взаимодействия, в том числе на международных площадках, на уровне рабочих групп по сотрудничеству, сформированных в парламентах двух стран.-0-
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