Польша отмечает ответственную роль Беларуси в международных отношениях - Чапутович

1 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Польша отмечает ответственную роль Беларуси в международных отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сегодня на встрече с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Яцек Чапутович поблагодарил главу белорусского МИД за возможность обсудить сотрудничество двух стран. "Я приехал, чтобы участвовать во встрече в Минске Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, потому что мы признаем роль Беларуси в международных отношениях", - сказал руководитель польского Министерства иностранных дел. Он пригласил Владимира Макея посетить с визитом Варшаву.

Министр иностранных дел Польши обратил внимание, что в следующем году будет отмечаться десятая годовщина "Восточного партнерства" и для Евросоюза важно развитие сотрудничества на восточном векторе.-0-