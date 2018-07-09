Поправки белорусских парламентариев включены в резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки белорусских парламентариев включены в резолюции общих комитетов Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Члены парламентской делегации Беларуси сегодня на 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине приняли участие в работе общих комитетов ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам. Вниманию парламентариев были предложены три резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ, а также дополнительные резолюции, касающиеся самых различных вопросов, в том числе борьбы с торговлей людьми, предотвращения терроризма, продвижения взаимосвязанности в регионе ОБСЕ посредством развития транспортных связей и коридоров, взаимосвязанности и сопряженности интеграционных процессов в регионе ОБСЕ. "Белорусские парламентарии представили ряд поправок к проектам резолюций общих комитетов, большинство которых были поддержаны членами ассамблеи и были включены в резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ", - проинформировали в пресс-службе.

На заседании общего комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам выступил член Совета Республики Сергей Рахманов. Он заявил, что международные усилия по продвижению и защите прав и свобод человека должны быть направлены на укрепление мер, которые предпринимают на национальном уровне государства. При этом важно избегать политизации темы, основываться на принципах беспристрастности и взаимного уважения.

Во время сессии белорусские парламентарии провели встречи с руководителями и членами делегаций России, Азербайджана, Швейцарии, Узбекистана, Казахстана, Австрии, Германии, Армении и других государств - участников ОБСЕ. Были обсуждены актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия на площадке ПА.

Как сообщалось, парламентская делегация Беларуси во главе с вице-спикером Палаты представителей Болеславом Пирштуком принимает участие в 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в Берлине. Основная тема сессии - "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов". Она посвящена эффективным законодательным мерам, которые необходимо принимать государствам-участникам для укрепления международного сотрудничества и выполнения обязательств в отношении поддержания мира и безопасности в регионе ОБСЕ. Сессия завершится 11 июля выборами председателя ПА ОБСЕ, его заместителей, других должностных лиц ассамблеи, а также принятием Берлинской декларации, в которую войдут три резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ и дополнительные резолюции.-0-

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