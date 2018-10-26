Порошенко: между Украиной и Беларусью, лидерами стран есть доверие

26 октября, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Между Украиной и Беларусью, лидерами стран есть доверие. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество", - подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что граница между Беларусью и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. "И вы, и я предпринимаем для этого максимальные усилия", - отметил Петр Порошенко.

Президент Украины поблагодарил Александра Лукашенко за идею проведения Форума регионов. "Сегодня мы убедились, что наше решение о проведении форума было правильным. Уже подписано шесть договоров. Будет подписан еще целый ряд соглашений между нашими регионами. И от этих договоров будут лучше жить люди и в Украине, и в Беларуси", - сказал он.

Петр Порошенко также обратил внимание на то, как встречают украинскую делегацию, на благоустройство Гомеля, внимание и теплый прием от местных жителей. "Это лучше, чем слова какой бы то ни было пропаганды о напряжениях между нашими народами. Отношения между нашими народами сегодня характеризуются дружбой и сотрудничеством так же, как и отношения между президентами", - подчеркнул украинский лидер.

"Мы абсолютно убеждены, что отношения вышли на серьезный рост", - заявил Петр Порошенко. Он, в частности, отметил серьезный рост товарооборота между странами, назвав данный факт свидетельством того, что стороны не выстраивают защитных барьеров, а, наоборот, расчищают их. "И продукция белорусского машиностроения, пищевой промышленности, строительные, дорожно-строительные компании из Беларуси чувствуют себя очень комфортно в Украине. И рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами. Для нас очень важно сберечь эти тенденции", - сказал глава украинского государства.

Очень важным Петр Порошенко назвал сотрудничество между людьми. В качестве примера он привел проведение Дней культуры Украины в Беларуси. "И эту практику мы с вами должны курировать и продолжать. Потому что отношения между людьми - это залог хороших отношений между странами", - уверен Президент.

Петр Порошенко отметил важность координации действий Украины и Беларуси в том числе на внешней арене, в вопросах безопасности.

Договоренность о проведении в 2018 году в Гомеле I Форума регионов Беларуси и Украины была достигнута в ходе официального визита в Украину Президента Беларуси 20-21 июля 2017 года. Программа межрегионального форума рассчитана на два дня и включает в себя выставки продукции предприятий двух стран, заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний, отраслевых секций и заседаний экспертных рабочих групп, концерта Дружбы и других мероприятий.

По итогам января-августа 2018 года товарооборот между Беларусью и Украиной составил $3,66 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличился на 23,7%, экспорт - $2,71 млрд (рост на 23,5%).

В Беларуси действуют 295 предприятий с украинским капиталом, в том числе 122 совместных. В Украине создано 8 совместных сборочных производств различной белорусской техники. В целом в Украине функционируют более 100 организаций товаропроводящей сети белорусской продукции.-0-