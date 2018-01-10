Посол Беларуси принял участие в новогодней аудиенции Папы Римского

10 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Великобритании и при Святом Престоле по совместительству Сергей Алейник принял участие в новогодней аудиенции Папы Римского Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время аудиенции состоялась краткая беседа Сергея Алейника с Понтификом. В рамках визита белорусского дипломата в Ватикан, который проходит 8-11 января, проведены также встречи с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, секретарем по отношениям с государствами Госсекретариата Ватикана (министром иностранных дел) архиепископом Полом Галлахером и председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в международных организациях, а также состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе.

Сергей Алейник и Пьетро Паролин. Фото МИД РБ

В ходе рабочей встречи посла с префектом Ватиканской апостольской библиотеки Чезаре Пасини в дар Ватиканской библиотеке от Национальной библиотеки Беларуси передано факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины".-0-