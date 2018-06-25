Посол Беларуси вручил верительные грамоты генеральному секретарю АСЕАН

25 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия Валерий Колесник 25 июня вручил верительные грамоты генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дато Лиму Джоку Хою. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с АСЕАН, обменялись мнениями о перспективах углубления торгово-экономических связей и расширения межпарламентских контактов с государствами - членами Ассоциации. Кроме того, речь шла о развитии взаимодействия между ЕАЭС и АСЕАН.-0-
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