Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Сингапура

Во время встречи. Фото МИД

25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индонезии и Республике Сингапур по совместительству Валерий Колесник 25 января вручил верительные грамоты Президенту Сингапура Халиме Якоб. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе протокольной встречи стороны подтвердили заинтересованность в укреплении дружеских отношений, отметили значительный потенциал для наращивания торгово-экономического сотрудничества и активизации совместной работы в сфере высшего образования.-0-