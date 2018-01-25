Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Сингапура

25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индонезии и Республике Сингапур по совместительству Валерий Колесник 25 января вручил верительные грамоты Президенту Сингапура Халиме Якоб. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
В ходе протокольной встречи стороны подтвердили заинтересованность в укреплении дружеских отношений, отметили значительный потенциал для наращивания торгово-экономического сотрудничества и активизации совместной работы в сфере высшего образования.-0-
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