Посол Португалии вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в России и Беларуси (по совместительству) Паулу Визеу Пинейру 24 сентября вручил в белорусском МИД копии верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Посол встретился с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. На переговорах обсуждались состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе в экономической сфере, проинформировали в пресс-службе МИД.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в укреплении отношений между Беларусью и Португалией.-0-
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