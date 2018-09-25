Посол Португалии вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в России и Беларуси (по совместительству) Паулу Визеу Пинейру 24 сентября вручил в белорусском МИД копии верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Посол встретился с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. На переговорах обсуждались состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по ряду направлений, в том числе в экономической сфере, проинформировали в пресс-службе МИД.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в укреплении отношений между Беларусью и Португалией.-0-