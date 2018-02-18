Посол Венесуэлы о выборах в Беларуси: хорошая организация и подготовленность сотрудников

Во время голосования на участке №19 Московского района Минска

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Хосе Хоакин Боггиано Периччи, аккредитованный в качестве международного наблюдателя, сегодня в эфире "СТВ" отметил хорошую организацию местных выборов и подготовленность сотрудников, сообщает БЕЛТА.

"Общее впечатление очень благоприятное: все хорошо организовано, сотрудники очень хорошо подготовлены, знают свою работу. Вся информация в свободном доступе. Настроение очень праздничное", - поделился впечатлениями от работы участка для голосования дипломат.

Первый секретарь посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Алексей Маскалев отметил достаточно высокую явку избирателей, торжественную и приятную атмосферу. "Везде нас встречали очень приветливо. Нарушений как таковых нигде не замечено. Все идет в достаточно спокойном режиме", - сказал он.

Всего Центризбирком аккредитовал 46 международных наблюдателей - сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси. Больше всего сотрудников для наблюдения за выборами направили посольства Литвы, России и США.

За ходом выборов также следит более 35 тыс. национальных наблюдателей. Среди них - представители политических партий и общественных объединений.

Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работают в штатном режиме. Они будут открыты до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-