Посол Венесуэлы: очень приятно в День Независимости быть рядом с белорусами

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень приятно в День Независимости быть рядом с белорусами, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин Боггиано Периччи.

"Хочется пожелать мира вашей стране, развития. Продолжайте работать над миром в регионе и над миром во всем мире. Нам всем необходим другой мир - без войн, конфликтов. Я каждый год присоединяюсь к празднованию такой важной для вас даты и мне очень приятно быть в этот день рядом с белорусами", - подчеркнул посол.

Временный поверенный в делах Судана в Беларуси Файсал Абдельазим Салим также принял участие в праздничных мероприятиях в столице Беларуси. "В первую очередь позвольте поздравить всех белорусов с национальным праздником. Я впервые принимаю участие в подобном торжестве в вашей стране, потому что приехал сюда чуть больше, чем полгода назад. Мы открыли здесь посольство, и это свидетельство прогрессивных отношений между нашими странами. Желаю Беларуси всего самого лучшего", - отметил он.

В Беларуси сегодня отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности. В столице прошел торжественный парад, а также массовое театрализованное представление "Мой родны кут".

Завершит праздничную программу 3 июля гала-концерт, который стартует в 21.00 на площадке у стелы "Минск - город-герой". Основной темой концерта станет единство всей страны и единение разных поколений белорусов. В основе программы шесть тематических блоков, посвященных областям Беларуси и столице. В каждом будут выступать популярные артисты - уроженцы того или иного региона, а также творческие коллективы. Кульминацией гала-концерта станут акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют.-0-