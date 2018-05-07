Посольство Беларуси ответило на заявления главы МИД Литвы по поводу БелАЭС и "остатков суверенитета"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Литве выступило с заявлением в связи с интервью министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса белорусскому информационному порталу TUT.BY, сообщает БЕЛТА.

"В отличие от главы внешнеполитического ведомства Литвы белорусская сторона рассматривает белорусско-литовские отношения комплексно, в них тема строительства БелАЭС является одним из элементов, пусть и тем, по которому у нас имеются серьезные расхождения", - говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что Беларусь и Литва являются соседями. "У нас широкая сфера взаимодействия, товарооборот между двумя странами увеличивается, реализуется ряд интересных проектов в сферах строительства, розничной торговли, деревообработки, сельского хозяйства, развития транспортно-логистической сети", - отметили там.

"Мы признательны литовской стороне за "заботу" о безопасности БелАЭС. Но ее строительство, которое мы планируем завершить в соответствии со сроками, суверенное право любой страны - как Беларуси, так и страны-члена ЕС, - обратили внимание в посольстве. - Называя БелАЭС "элементом, по поводу которого мы, наверное, так и не договоримся", глава МИД Литвы публично отрицает такую возможность и априори исключает эту тему из обсуждения. Возможно, причина кроется в неверной трактовке литовской стороной самой сути диалога? Мы все же исходим из того, что диалог - это разговор, направленный на поиск решения, а не требование "слушать" аргументы только одной стороны".

По мнению белорусской стороны, в следовании не совсем дипломатическим подходам руководителем внешнеполитического ведомства Литвы подвергаются сомнению даже мнение и авторитет МАГАТЭ - единственной компетентной международной организации по этим вопросам.

"И, конечно, не могут не вызывать озабоченности слова главы МИД: "вопрос Островецкой АЭС не помогает диалогу [Беларуси с ЕС]". Печально, что министр Линкявичюс публично увязывает тему БелАЭС с развитием белорусско-европейских отношений. Это недальновидный подход. Станция будет построена, Беларусь и ЕС останутся соседями, которым жизненно необходимо развивать взаимодействие по различным направлениям, - уверены в дипмиссии. - Слова про "остатки суверенитета" мы оставляем на совести главы МИД Литвы, так как комментировать откровенно неадекватные реальному положению дел и здравому смыслу заявления нет необходимости".

В посольстве Беларуси предложили руководству литовского внешнеполитического ведомства отойти от желания использовать конъюнктуру момента в собственных целях, а выстраивать нормальные добрососедские отношения на долгосрочную перспективу.-0-