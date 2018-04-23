Посольство Беларуси в Австралии в августе прекратит свою работу

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Австралии и по совместительству в Новой Зеландии закроют до конца августа текущего года. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

В посольстве пояснили, что оно закрывается в рамках оптимизации Министерства иностранных дел. В остающийся период белорусская дипмиссия будет продолжать работу по приему документов, касающихся следующих консульских вопросов: по оформлению въездных виз - до 8 августа, по оформлению свидетельств на возвращение - до 10 июля, по истребованию документов (например, справки об отсутствии судимости) - до 10 мая, по продлению паспорта гражданина Республики Беларусь - до 10 июля, по постановке и снятию с консульского учета - до 27 июля, для осуществления нотариальных действий (в частности, удостоверение доверенностей, согласий) - до 8 августа.

Граждане Беларуси, которые ранее обращались по консульским вопросам в посольство в Австралии, теперь должны будут обращаться в ближайшую дипточку Беларуси - в Джакарте (Индонезия).

"С 1 июля 2018 года граждане, состоящие на консульском учете в посольстве Беларуси в Австралии, будут переведены на консульский учет в посольство Беларуси в Индонезии. Вместе с тем желающим состоять на консульском учете в ином загранучреждении Республики Беларусь необходимо направить об этом письменное уведомление в посольство Беларуси в Австралии до 1 июня 2018 года", - предупредили в дипмиссии.

Посольство в Австралии будет продолжать работу по защите прав и интересов белорусских граждан в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях вплоть до своего фактического закрытия.-0-