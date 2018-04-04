Посольство Беларуси в Киеве продолжает отслеживать ситуацию с белорусом Юрием Политикой

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Киеве продолжает тщательно отслеживать ситуацию с белорусским гражданином Юрием Политикой, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

В связи с тем, что на этой неделе в Чернигове должно состояться очередное судебное заседание по данному делу, журналисты поинтересовались, есть ли какая-то новая информация. Как рассказал Дмитрий Мирончик, белорусский консул присутствует на всех судебных заседаниях. "Пока до рассмотрения вопроса по существу по-прежнему не дошло. 27 марта на так называемом подготовительном заседании было принято решение о его переносе на 5 апреля в связи с отсутствием переводчика с украинского языка, - продолжил пресс-секретарь МИД. - Как сообщало наше посольство, на данный момент наш гражданин не высказывает каких-либо жалоб, в том числе на условия содержания. Мы продолжим заниматься этим делом".-0-