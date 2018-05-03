3 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Великобритании заинтересовано в более активном приходе британских инвесторов в Беларусь и всячески этому способствует. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб сегодня на медиазавтраке, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат акцентировала внимание на важности развития торгово-экономических связей с Беларусью. На это было направлено и недавно подписанное между двумя странами соглашение об избежании двойного налогообложения.

Касаясь развития инвестиционного сотрудничества, посол сказала: "Инвестирование - это серьезный шаг для британских компаний, над которым необходимо хорошо думать, но уже неплохо, когда развиваются торгово-экономические контакты между компаниями двух государств".

Фионна Гибб подчеркнула, что развивается белорусско-британское сотрудничество и есть потенциал для более активных контактов в сферах строительства, лесопереработки.

Дипломат также выразила мнение, что белорусской стороне следует быть более активной в продвижении своих экономических интересов в Великобритании. "Белорусские компании должны более активно рекламировать себя и выходить на международные рынки", - считает посол.-0-