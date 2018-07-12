Постпреды сформируют проекты повесток дня заседаний СМИД и Совета глав государств СНГ

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества сформирует 17 июля на очередном заседании в Минске проекты повесток дня заседаний СМИД и Совета глав государств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Главам государств будет предложено одобрить программу совместных мер борьбы с преступностью на среднесрочный период, а также соглашения, касающиеся сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и обмена персональными данными. На заседании СМИД планируется рассмотреть документы, регламентирующие взаимодействие стран Содружества в гуманитарной сфере, поддержке молодежного добровольческого движения, развитии физической культуры и спорта, а также вопросы инвентаризации договорно-правовой базы, создания и деятельности базовых организаций государств СНГ по различным направлениям.

"Также в проекты повесток дня заседаний включены вопросы, касающиеся подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализации в 2021 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Таджикистане, сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения", - рассказали в пресс-службе. Ожидается, что после одобрения министрами иностранных дел главы государств подпишут заявление по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.

Кроме того, постпреды стран Содружества обсудят ход реализации поручений, исходящих из решений состоявшихся в прошлом и нынешнем годах заседаний высших органов СНГ, а также предложений, высказанных главами делегаций в ходе этих заседаний. Планируется подвести промежуточные итоги председательства Таджикистана в Содружестве за первое полугодие и заслушать информацию об итогах международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы".

Очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ намечены на 27 и 28 сентября соответственно в Душанбе. -0-