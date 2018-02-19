Постпреды СНГ обсудят в Минске проект повестки дня заседания Совета глав правительств

19 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Постоянные полномочные представители государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества обсудят 20 февраля в Минске проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Постоянным полномочным представителям будут представлены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Душанбе в июне 2018 года. Также они согласуют проект повестки дня совместного заседания Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, члены Совета постпредов обсудят пути повышения эффективности согласительных совещаний по вопросам подготовки и проведения заседаний высших органов Содружества. Как объяснили в пресс-службе, "такие совещания проводятся накануне заседаний, чтобы оценить готовность вопросов проектов их повесток дня и снять имеющиеся разногласия, а также рассмотреть протокольные вопросы проведения заседаний высших органов".

Постоянные полномочные представители обсудят также информацию о деятельности, в том числе Исполнительного комитета СНГ, по выполнению резолюции состоявшегося в октябре 2016 года в Москве IV Съезда учителей и работников образования стран СНГ. На заседании рассмотрят результаты работы по реализации положений документа, касающихся образования и помощи детям. Постпредам стран Содружества будет представлена информация о ходе подготовки к V Съезду, намеченному на октябрь нынешнего года в Бишкеке. Ожидается, что темой форума станет "Развитие образования в странах СНГ в контексте Целей устойчивого развития".

Кроме того, на заседании планируется согласовать кандидатуру главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Азербайджана, которые пройдут 11 апреля.-0-