Постсовет ОДКБ согласовал практические меры по противодействию терроризму

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на заседании в Москве согласовал практические меры по противодействию терроризму, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Были рассмотрены, доработаны и согласованы предложения секретариата ОДКБ по практическим мероприятиям, проводимым в формате ОДКБ, в части касающихся мер по противодействию международному терроризму и экстремизму, - отметил пресс-секретарь. - Проект протокольного решения Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ по этому вопросу направлен на рассмотрение председателю комитета".
Постоянный совет обсудил также проект совместного заявления "О ситуации вокруг Договора о РСМД".-0-
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