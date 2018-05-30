Постсовет ОДКБ согласовал практические меры по противодействию терроризму

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на заседании в Москве согласовал практические меры по противодействию терроризму, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Были рассмотрены, доработаны и согласованы предложения секретариата ОДКБ по практическим мероприятиям, проводимым в формате ОДКБ, в части касающихся мер по противодействию международному терроризму и экстремизму, - отметил пресс-секретарь. - Проект протокольного решения Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ по этому вопросу направлен на рассмотрение председателю комитета".

Постоянный совет обсудил также проект совместного заявления "О ситуации вокруг Договора о РСМД".-0-