Постсовет ОДКБ в связи с ситуацией в Сирии призвал Совбез ООН приложить максимум усилий по восстановлению мира

14 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ сегодня на экстренном заседании принял заявление в связи с обострением ситуации в Сирии, в котором призвал Совет Безопасности ООН приложить максимум усилий по восстановлению мира. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Постоянный совет ОДКБ призывает Совет Безопасности ООН приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на него международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности, - говорится в заявлении. - Убеждены, что строгое следование принципам и инструментам международного права сохраняет возможности для предотвращения эскалации кризиса в Сирии в интересах предотвращения дальнейших страданий сирийского народа и нанесения ущерба самой системе современных международных отношений".

В документе Постоянный совет ОДКБ подтвердил поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и осудил ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции по территории Сирии, осуществленные 14 апреля в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права, вопреки Уставу ООН без санкции Совета Безопасности ООН.

"Этими действиями создается ситуация, которая идет вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии и разрешению внутрисирийского конфликта политико-дипломатическими средствами, ведет к деградации гуманитарной ситуации в этой стране. Это также чревато дальнейшей эскалацией напряженности в регионе и в мире в целом", - подчеркивается в заявлении.

Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ в связи с ситуацией вокруг Сирии было созвано по инициативе генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и Российской Федерации.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-