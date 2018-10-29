Повестка дня заседания СГП СНГ в Астане: от космоса до гуманитарного сотрудничества

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 2 ноября в Астане. Премьер-министры обсудят самый широкий спектр вопросов: от освоения космоса до гуманитарного сотрудничества. О подробностях предстоящего заседания корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета Виктор Гуминский.

Встреча глав правительств стран Содружества традиционно пройдет в двух форматах. В узком составе они обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на пространстве СНГ. В расширенном - будет рассмотрено уже более десятка вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах.

В частности, на обсуждение глав правительств будет вынесена Концепция сотрудничества государств СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и план основных мероприятий по ее реализации. Документы направлены на развитие кооперации стран Содружества в энергетической сфере. Так, проект концепции определяет подходы по увеличению доли энергетического оборудования собственного производства и направлен на создание благоприятных условий и механизмов развития производства и эксплуатации оборудования государств СНГ в энергетической отрасли в среднесрочной перспективе.

"Развитие сотрудничества в сфере энергетического оборудования станет одним из механизмов расширения и модернизации производственных мощностей, создания новых высокопроизводительных рабочих мест, повышения научно-исследовательского потенциала, развития соответствующих секторов экономики стран Содружества. Предполагается, что использование энергетического оборудования собственного производства позволит не только снизить риски зависимости от поставок и эксплуатации оборудования из третьих стран, но и будет стимулировать развитие энергетического сектора, машиностроения и промышленности на пространстве СНГ", - рассказал Виктор Гуминский.

В Астане планируется подписать Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами СНГ для осуществления налогового администрирования. Документ подготовлен для более эффективного соблюдения налогового законодательства, своевременности и полноты поступления налогов в бюджет и дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами Содружества. В нем закреплены требования конфиденциальности полученной компетентным органом информации и использования ее только в целях обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства стран СНГ. Подписание документа позволит более эффективно противодействовать сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения.

Отдельный блок документов будет посвящен вопросам финансового характера. В частности, планируется определить порядок финансирования в 2019 году плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах СНГ на период до 2020 года. Будут также подписаны документы об ассигнованиях на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны стран Содружества, о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ и едином бюджете органов Содружества на 2019 год.

Главы правительств утвердят порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате реализации межгосударственных инновационных проектов и мероприятий Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года, а также план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества стран СНГ на ближайшие два года. На пространстве Содружества предусматривается проведение более 140 мероприятий. При этом более половины из них будут реализованы в сфере культуры и в Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Помимо этого, планируется обсудить Соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. Документ направлен на упрощение процедур организации взаимопомощи, что сократит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях, и позволит повысить уровень ядерной и радиационной безопасности в целом.

"Соглашение призвано дополнить национальные нормативные правовые акты по обеспечению сохранности и безопасности объектов использования атомной энергии, ряд из которых находится на приграничных территориях. Предусматривается, что в каждой из участвующих сторон будет определен соответствующий уполномоченный орган. Это заметно повысит оперативность и продуктивность взаимодействия, что особенно важно в сложных ситуациях. Кроме того, предполагается разработать специальные унифицированные формы оповещения и согласовать содержание передаваемой информации", - добавил первый зампред Исполкома СНГ.

Как ожидается, на заседании СГП будет внесен ряд изменений в межгосударственную целевую программу "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Ее основные цели - снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с радиоэкологическими последствиями на территориях государств - участников программы, подвергшихся воздействию уранодобывающих и перерабатывающих производств, отработка технологий реабилитации больших территорий, а также обеспечение безопасных условий проживания и социальной реабилитации населения в этих регионах.

По словам Виктора Гуминского, программа предусматривает выполнение работ по реабилитации территорий пяти радиационно-загрязненных объектов в Кыргызстане и одного - в Таджикистане. "Эти объекты представляют опасность не только для здоровья местного населения, но и являются источниками риска потенциальной техногенной катастрофы для всего Центрально-Азиатского региона, так как в случае возникновения чрезвычайных ситуаций зона радиоактивного загрязнения может распространиться на значительные территории сопредельных государств", - отметил он.

Еще один документ повестки дня СГП - Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ подготовлен для совершенствования договорно-правовой базы многостороннего сотрудничества в этой сфере. Координация деятельности государств по его выполнению возлагается на Межгосударственный совет по космосу как орган отраслевого сотрудничества СНГ. Его задачи, функции и порядок функционирования определены положением, которое является неотъемлемой частью соглашения.

Готов к утверждению и план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования. Это комплексный документ принят в июне этого года. Он определяет нормативные, правовые, технические, инвестиционные, технологические, экологические и другие мероприятия и направлен на построение региональной системы обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования.

На рассмотрение также вносится Соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях стран СНГ. "Неотъемлемой частью устойчивого управления лесными ресурсами являются меры по их защите от таких природных угроз, как пожар, вредители и болезни. Все более серьезную угрозу для лесного сектора представляют инвазивные виды растений и насекомых, которые не являются родными для конкретной экосистемы, и их распространение имеет негативные последствия экологического, экономического и социального характера. Проект соглашения направлен на разработку совместных мер по развитию лесопатологического мониторинга и уровня защищенности приграничных территорий государств Содружества от воздействия болезней и вредителей леса для минимизации причиняемых ими потерь лесов и экономического ущерба. Все это позволит организовать оперативный мониторинг за видами-инвайдерами и своевременное подавление их активности", - уточнил первый зампред Исполкома СНГ.

"Уверен, что очередное заседание Совета глав правительств и принятые на нем решения повысят результативность деятельности Содружества и станут основой для новых шагов на пути сотрудничества наших стран по всем актуальным направлениям", - резюмировал Виктор Гуминский.

Светлана СУХАРКО,

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